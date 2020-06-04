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Криминал

В Пензенской области стало меньше мигрантов из-за коронавируса

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Из-за нарушений миграционного законодательства Пензенской области более 200 иностранцев теперь не смогут въехать в Россию.

Возбуждено 86 уголовных дел, из них 40 - о фиктивной постановке людей на учет.

«Выявлено более 600 нарушений миграционного законодательства, предусмотренных главой 18 КоАП РФ, в том числе 348 фактов нарушения мигрантами режима пребывания в России, 152 нарушения, допущенных принимающей стороной, и 100 фактов незаконного привлечения приезжих к трудовой деятельности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В итоге 90 иностранцев должны будут уехать из России раньше, чем планировали, а 229 мигрантов больше не смогут посетить страну.

По итогам 5 месяцев этого года на учет поставили на 26% меньше людей, чем за тот же период в прошлом, - около 15 тысяч (с учетом тех, кому продлили срок пребывания).

Из-за пандемии свои границы для гостей закрыли большинство стран, в том числе и Россия.

На 4 июня в регионе зарегистрировано 2 669 случаев COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Автор заголовка лютый егэшник

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.01.1970 03:00|
Хотел написать комент, увидел дату и забыл что хотел написать(((((

Имя: Гость
Комментарий:

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