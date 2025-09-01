В Пензенской области мигрантам незаконно помогали остаться в стране

01.09.2025 | 10:23

В Пензенской области четверо мужчин стали фигурантами уголовного дела из-за помощи мигрантам.

В схеме участвовали двое иностранцев 32 и 37 лет и двое 43-летних жителей области. Они изготавливали уведомления о трудовой деятельности, которые в последующем представлялись в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения документов людям продлевали сроки пребывания в России.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе УФСБ.