Двух жителей региона лишили гражданства из-за нелюбви к русским

В Пензенской области двое иностранцев 46 и 53 лет больше не смогут называть себя россиянами. Из-за своей деятельности они потеряли гражданство.
Мужчины пропагандировали среди выходцев из Центральной Азии идеологию превосходства других национальностей над русской.
«Также они совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
Из-за угрозы национальной безопасности было принято решение прекратить гражданство обоих.
Ранее жителя одного из сел в Нижнеломовском районе арестовали за демонстрацию нацистской символики. Он разместил изображение в интернете.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀