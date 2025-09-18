Двух жителей региона лишили гражданства из-за нелюбви к русским

18.09.2025 | 13:00

В Пензенской области двое иностранцев 46 и 53 лет больше не смогут называть себя россиянами. Из-за своей деятельности они потеряли гражданство.

Мужчины пропагандировали среди выходцев из Центральной Азии идеологию превосходства других национальностей над русской.

«Также они совершали действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Из-за угрозы национальной безопасности было принято решение прекратить гражданство обоих.

Ранее жителя одного из сел в Нижнеломовском районе арестовали за демонстрацию нацистской символики. Он разместил изображение в интернете.