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Общество

В районе Пензенской области выявили 21 случай заражения вирусом

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В четверг, 4 июня, в оперативном штабе рассказали, где в Пензенской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки диагноз подтвердился у 84 человек. Из них 29 проживают в Пензе, 21 - в Малосердобинском районе, по 6 - в Пензенском и Бессоновском, 5 - в Заречном, по 3 - в Кузнецке и Нижнеломовском районе, по 2 - в Городищенском и Лунинском, по 1 - в Никольском, Шемышейском, Сосновоборском, Сердобском, Каменском и Колышлейском районах.

Кроме того, один из заболевших - житель Московской области.

Всего на 4 июня в регионе зарегистрировано 2 669 случаев COVID-19. С начала эпидемии 2 132 человека выздоровели, 24 пациента скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В районе Пензенской области. Какая точная формулировка!

Имя: Гость
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