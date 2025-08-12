Сетевое издание|18+|Вторник|12 авг 2025|14:41
Учеба

Обучение в школе для ряда детей захотели сделать платным

На рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторы законопроекта отметили, что увеличение числа детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке мест. Особенно сильно дефицит чувствуют активно застраиваемые районы.

«Некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы. При этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили учитывать сложившую ситуацию с исполнением федерального бюджета и оптимизировать организацию получения детьми-иностранцами начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Изменение в законодательство даст таким несовершеннолетним право учиться в школах на платной основе, «за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг».

Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Депутаты уже вносили в Госдуму подобный законопроект в июле, но его отклонили.

