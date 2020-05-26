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Криминал

В Сеть выложили ориентировку на подозреваемого в убийстве девочки в Пензе

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В интернете опубликовали ориентировку на розыск неизвестного мужчины, который может быть причастен к убийству 14-летней девочки в микрорайоне Тепличном в Пензе. Фотографию распечатки выложил один из участников городского сообщества автомобилистов во «ВКонтакте».

Документ адресован начальникам территориальных органов МВД России в районах Пензенской области и руководителю регионального управления ГИБДД.

«23.05.2020 около 16:00 на участке местности в лесополосе, находящемся в 600 метрах от здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Тепличная, 23, был обнаружен труп (далее указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения убитой) с признаками насильственной смерти в виде странгуляционной борозды на шее. Установлено, что 22.05.2020 около 14:00 она ушла с места жительства на прогулку, сообщив родителям, что придет около 20:00, но домой не вернулась», - говорится в ориентировке.

Далее перечисляются приметы подозреваемого: на вид 25-35 лет, телосложение среднее, рост 170-180 см, черные короткие волосы, черная спортивная куртка с рукавами и капюшоном цвета хаки, на левом рукаве бело-черная круглая эмблема, черные брюки, черные ботинки.

«При получении значимой информации о лице, совершившем данное преступление, прошу незамедлительно сообщить в адрес ОП № 4 УМВД России по г. Пензе по телефонам: 598-132, 598-131», - уточняется в ориентировке.

Ранее видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый, обнародовало региональное СУ СК РФ.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото № 2 и 3 vk.com/sova_penza
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Гость||

А что там по коронавирусу на сегодня?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Людоед-маньяк...

Гость||

А говорят, что преступность не имеет национальности.

Имя: Гость
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