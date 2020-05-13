Криминал

В магазине Заречного покупатель напал на продавца с ножом

Печать

Вечером 10 мая в одном из магазинов Заречного произошел конфликт между покупателем и продавцом. 54-летний нетрезвый мужчина стал угрожать работнику торговли кухонным ножом, а затем ранил его в шею.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию. Продавец был знаком с напавшим на него мужчиной, и агрессора оперативно задержали. Тот пояснил, что покупал продукты, а сотрудник магазина повел себя «неподобающим образом».

«В отместку мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, схватился за нож. Теперь за угрозу убийством он может получить до 2 лет лишения свободы», - пишет портал «Заречье сегодня».

Ранее аналогичный инцидент произошел в Пензе. 26-летний житель Бессоновского района попытался украсть в супермаркете на улице Кирова коньяк и две упаковки сока. Сотрудники магазина пытались его задержать, и парень ударил продавца ногой в лицо. Позже он объяснил, что испугался полиции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Ранил ножом в шею - это разве до двух лет?

Гость||

Да за это лет 15 строгача давать нужно!

Гость||

В нашей стране любой ублюдок тоже гражданин.Ещё и заявление на продавца напишет и оно будет рассмотрено.

Гость||

Опять этот заречный.

Гость||

ВОТ!ВООООТ ОСКАЛ ЗАРЕЧНОГО ОТОБРАЗИЛСЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!ОТКРЫЛОСЬ ИСТИНОЕ ЛИЦО ЗАРЕЧЕЦЕВ!А ТО ВСЕ ОНИ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ, ВСЁ ИХ ПЕНЗЯКИ ГНОБЯТ,А ОНО ВОН ЧЁ МИХАЛЫЧ!В ПЕНЗУ ИХ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ПУСКАТЬ!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте