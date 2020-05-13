В магазине Заречного покупатель напал на продавца с ножом

13.05.2020 | 16:03

Вечером 10 мая в одном из магазинов Заречного произошел конфликт между покупателем и продавцом. 54-летний нетрезвый мужчина стал угрожать работнику торговли кухонным ножом, а затем ранил его в шею.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию. Продавец был знаком с напавшим на него мужчиной, и агрессора оперативно задержали. Тот пояснил, что покупал продукты, а сотрудник магазина повел себя «неподобающим образом».

«В отместку мужчина, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, схватился за нож. Теперь за угрозу убийством он может получить до 2 лет лишения свободы», - пишет портал «Заречье сегодня».

Ранее аналогичный инцидент произошел в Пензе. 26-летний житель Бессоновского района попытался украсть в супермаркете на улице Кирова коньяк и две упаковки сока. Сотрудники магазина пытались его задержать, и парень ударил продавца ногой в лицо. Позже он объяснил, что испугался полиции.