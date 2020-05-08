В пензенском супермаркете мужчина ударил продавца ногой в лицо

08.05.2020 | 18:24

Бутылка коньяка и две упаковки сока могут стоить мужчине 7 лет лишения свободы. Кражу он совершил в одном из супермаркетов, расположенных на улице Кирова, что заметил охранник магазина.

«Он предложил молодому человеку выдать похищенный товар и пройти в служебное помещение. Злоумышленник отказался и попытался вырваться, чтобы убежать. На помощь охраннику пришел продавец магазина. В процессе борьбы молодой человек потерял равновесие и упал на пол вместе с работником охраны. В это время злоумышленник ударил продавца ногой по лицу, причинив ему телесные повреждения», - сообщила старший следователь СУ УМВД РФ по г. Пензе Елена Селезнева.

Разбушевавшимся грабителем оказался 26-летний житель Бессоновского района.

«Он признался в содеянном и пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Свои агрессивные действия в отношении работников магазина обвиняемый пояснил тем, что испугался возможного задержания сотрудниками полиции», - отметила Елена Селезнева.

Сбежать молодому человеку не удалось. Более того, установлена его причастность к другим подобным преступлениям. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.