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Криминал | За убийство и беспорядки в Чемодановке перед судом предстанут 28 человек

26.03.2020|19:06
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В Пензенской области завершено расследование обстоятельств конфликта, произошедшего в Чемодановке в июне 2019 года.

Дело в отношении 28 местных жителей, возбужденное по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), направлено в суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, 13 июня 2019 года в вечернее время группа лиц, находясь на территории села Чемодановка, используя малозначительный повод, совершила массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами и применением предметов, представляющих опасность для окружающих», - сообщается на официальном сайте СКР.

В результате пострадал 21 житель Чемодановки. Один из потерпевших - 33-летний мужчина - впоследствии скончался в больнице. Кроме того, было повреждено несколько автомобилей.

На следующий день жители Чемодановки перекрыли трассу М5. Люди признались, что они боятся за свои жизни и жизни своих детей.

В ходе разбирательств 174 человека доставили в полицию. Однако уже 15 июня стало известно, что дальнейшим выяснением обстоятельств случившегося будет заниматься Главное следственное управление СК РФ.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей. Никто из них вину не признал.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмируется на сайте СКР.

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Источник — фото СК РФ
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Гость|26.03.2020 19:27|

среди 28 ни одного цыгана, цыгане как всегда останутся не виновными а пострадавшими

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