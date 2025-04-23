Пензенец избил сотрудника хостела за отказ в ночлеге

23.04.2025 | 08:18

В одном из пензенских хостелов произошел инцидент, результатом которого стало возбуждение уголовного дела.

В бюджетную гостиницу зашел нетрезвый мужчина и потребовал у 46-летнего гардеробщика предоставить ему место для ночлега. Однако, как выяснилось, денег у посетителя не было.

Сотрудник хостела отказался впустить пьяного гражданина и стал требовать, чтобы тот покинул помещение. Когда конфликт достиг пика, незваный гость набросился на гардеробщика и несколько раз ударил его по голове.

Пострадавший обратился в полицию, и правоохранители задержали 57-летнего жителя Пензы.

Злоумышленнику инкриминируется причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.