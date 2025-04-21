Личность женщины, найденной в пруду у больницы № 6, не установлена

21.04.2025 | 14:40

Личность женщины, чьи останки достали из пруда около клинической больницы № 6 в субботу, 19 апреля, пока не установлена, сообщили в областном следственном управлении СКР 21-го числа.

По факту их обнаружения организована проверка.

«Следователем проведен осмотр места происшествия. Каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено. С целью установления точной причины и давности наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР Татьяна Махницкая.

Выясняются обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

Останки женщины с помощью веревки и багра транспортировали к берегу сотрудники пожарно-спасательного центра. Они выезжали на место по сообщению, поступившему из отдела полиции № 3.