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Криминал

Пензенец получил голосовое и едва не зарезал «нового папу» дочери

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Пензенец оказался на скамье подсудимых после того, как едва не зарезал нового сожителя своей бывшей жены.

Это случилось 22 января 2024 года. 31-летний пензенец был нетрезв, когда получил голосовое сообщение от дочери, ученицы начальной школы. Девочка пожаловалась на «нового папу»: мужчине не понравилось, как она сделала домашнее задание, и он заставил ее переписывать упражнение.

Отец решил заступиться за дочь и отправился к ней. Явившись, он сначала обругал нового сожителя бывшей жены, а затем неожиданно достал нож и с криком «Убью!» попытался нанести ему удар в голову.

26-летний мужчина успел закрыться рукой, и, по его словам, это спасло ему жизнь. Удар пришелся на кисть и лишь задел темя.

Нетрезвый гость продолжил беспорядочно бить хозяина ножом - ударов было не менее 15. Пензенец защищался как мог, потом упал на диван и сумел ударить нападавшего в пах. Тот отскочил в сторону и прекратил атаку, а затем вместе с дочерью покинул квартиру.

Когда мать девочки пришла домой, она увидела окровавленного сожителя и вызвала скорую помощь, которая подоспела вовремя.

В судебном заседании нападавший признал вину частично. По его словам, он действительно вступил в конфликт с сожителем экс-супруги, но убивать его не хотел и подобных угроз не высказывал.

Однако суд установил, что пензенец действовал с прямым умыслом, направленным на лишение человека жизни.

Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Также с него взыскали 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

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