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Происшествия

Пензенец на своем дне рождения узнал о любовнике сожительницы

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В понедельник, 28 апреля, в Ленинском районе Пензы росгвардейцам пришлось вмешаться в выяснение отношений между участниками любовного треугольника.

Хозяин квартиры праздновал день рождения вместе с сожительницей. В какой-то момент она позвонила своему знакомому и позвала его в гости, не поставив в известность виновника торжества.

Когда приглашенный приехал, пензячка встретила его в подъезде. Тут же между ними началась громкая ссора. Именинник услышал крики и нецензурную брань через открытую входную дверь и сразу, не вникая в суть конфликта, позвонил правоохранителям.

Оказалось, что с пришедшим знакомым гражданка состоит в близких отношениях, рассказали в областном управлении Росгвардии.

Прежде гражданский муж пензячки не знал о существовании у нее другого мужчины. Для него это стало неприятным сюрпризом в день рождения.

35-летнего гостя, устроившего дебош в подъезде, задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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Источник — фото Росгвардии
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