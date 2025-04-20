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Происшествия

Ночью в центре Пензы жестоко подрались 2 девушки

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В ночь на воскресенье, 20 апреля, в центре Пензы произошла жесткая драка с участием 2 девушек. Они устроили борьбу на проезжей части напротив «Высшей лиги».

Ночью в центре Пензы жестоко подрались 2 девушки

Кадры появились в Сети. Видео начинается с момента на пешеходном переходе: одна из пензячек нападает на другую сзади и начинает бить по лицу. Но соперница дает отпор - с силой наклоняет оппонентку, дважды ударяет по спине ладонью, пинает в живот, ставит на колени и тянет за волосы. Действие сопровождается криками участниц потасовки, комментариями очевидцев и сигналами машин.

Ночью в центре Пензы жестоко подрались 2 девушки

Девушек разнял один из парней, наблюдавших за дракой. Он увел горожанку, одержавшую верх, но вторая пензячка поднялась с колен и начала преследовать соперницу, желая взять реванш. Схватка повторилась чуть ниже по улице Московской.

Ночью в центре Пензы жестоко подрались 2 девушки

Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Позже появились кадры, как почти на том же месте случилась драка между несколькими мужчинами.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

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Источник — видео и фото группы «ЧП Пенза»
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