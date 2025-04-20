Ночью в центре Пензы жестоко подрались 2 девушки

20.04.2025 | 11:01

В ночь на воскресенье, 20 апреля, в центре Пензы произошла жесткая драка с участием 2 девушек. Они устроили борьбу на проезжей части напротив «Высшей лиги».

Кадры появились в Сети. Видео начинается с момента на пешеходном переходе: одна из пензячек нападает на другую сзади и начинает бить по лицу. Но соперница дает отпор - с силой наклоняет оппонентку, дважды ударяет по спине ладонью, пинает в живот, ставит на колени и тянет за волосы. Действие сопровождается криками участниц потасовки, комментариями очевидцев и сигналами машин.

Девушек разнял один из парней, наблюдавших за дракой. Он увел горожанку, одержавшую верх, но вторая пензячка поднялась с колен и начала преследовать соперницу, желая взять реванш. Схватка повторилась чуть ниже по улице Московской.

Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Позже появились кадры, как почти на том же месте случилась драка между несколькими мужчинами.

Официальной информации о произошедшем пока нет.