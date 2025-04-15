Пензенец получил тяжелые травмы при работе с автопогрузчиком

15.04.2025 | 10:14

В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании 50-летнего мужчины при работе с автопогрузчиком.

ЧП случилось 21 ноября 2024 года в Октябрьском районе в организации, занимающейся торговлей горюче-смазочными материалами. Ее руководитель допустил к управлению вилочным автопогрузчиком разнорабочего, не имеющего удостоверение тракториста-машиниста.

Потерпевший во время погрузочно-разгрузочных работ запустил двигатель, и из-за включенной задней передачи машина, начав движение, прижала его к воротам склада, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Мужчина получил тяжелые травмы.

Руководителя организации обвинили в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он признал вину.

Уголовное дело направлено в суд.