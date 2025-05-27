В Пензе работники фирмы недополучили 789 000 рублей

27.05.2025 | 19:21

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту невыдачи зарплаты работникам общества с ограниченной ответственностью, занимающегося проведением инженерных сетей.

Задолженность перед ними образовалась в период с октября по ноябрь 2023 года и превысила 789 000 рублей.

Сотрудники обратились за помощью к руководителю регионального следственного управления СКР Владимиру Игнатенкову во время личного приема.

Изучив материалы дела, он поручил завести уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы).

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности», - сообщили в областном СУ СКР.