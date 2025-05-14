Криминал

Конфликт у бара на ул. Ленина: глава СКР поручил возбудить дело

Печать
Telegram

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении 36-летнего жителя Пензы. Речь идет о мужчине, в ночь на 10 мая избитом у бара «Мел» на улице Ленина.

«В социальных медиа сообщается, что в Пензе группа мужчин избила местного жителя, после чего последнему потребовалась медицинская помощь. Также сообщается, что сотрудники органов внутренних дел не принимали должных мер по установлению лиц, причастных к противоправным действиям. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка (ст. 213 УК РФ)», - проинформировали в канале Следственного комитета России в Telegram.

Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СКР Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации.

Ранее в полиции дали комментарий по поводу инцидента на улице Ленина.

Изначально в соцсетях сообщалось, что несколько человек избили мужчину, позже ему пришлось накладывать швы и гипс. Полицейским мужчина рассказал, что отдыхал в баре с приятелем. Вспомнить, что конкретно происходило внутри и снаружи, он не смог, так как был сильно пьян.

Изучив записи с камер, правоохранители установили: горожанин вышел из бара с гражданином славянской внешности, который нанес ему 1 удар по лицу, отчего пострадавший потерял равновесие и упал. К лежащему мужчине стали подходить другие отдыхающие, чтобы поднять его и оказать помощь. Через некоторое время тот встал на ноги и ушел.

«В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, принимаются меры по розыску лица, причинившего телесные повреждения», - сообщили в региональном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте