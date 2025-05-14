Конфликт у бара на ул. Ленина: глава СКР поручил возбудить дело

14.05.2025 | 09:24

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении 36-летнего жителя Пензы. Речь идет о мужчине, в ночь на 10 мая избитом у бара «Мел» на улице Ленина.

«В социальных медиа сообщается, что в Пензе группа мужчин избила местного жителя, после чего последнему потребовалась медицинская помощь. Также сообщается, что сотрудники органов внутренних дел не принимали должных мер по установлению лиц, причастных к противоправным действиям. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка (ст. 213 УК РФ)», - проинформировали в канале Следственного комитета России в Telegram.

Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СКР Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации.

Ранее в полиции дали комментарий по поводу инцидента на улице Ленина.

Изначально в соцсетях сообщалось, что несколько человек избили мужчину, позже ему пришлось накладывать швы и гипс. Полицейским мужчина рассказал, что отдыхал в баре с приятелем. Вспомнить, что конкретно происходило внутри и снаружи, он не смог, так как был сильно пьян.

Изучив записи с камер, правоохранители установили: горожанин вышел из бара с гражданином славянской внешности, который нанес ему 1 удар по лицу, отчего пострадавший потерял равновесие и упал. К лежащему мужчине стали подходить другие отдыхающие, чтобы поднять его и оказать помощь. Через некоторое время тот встал на ноги и ушел.

«В настоящее время сотрудниками полиции опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, принимаются меры по розыску лица, причинившего телесные повреждения», - сообщили в региональном УМВД РФ.