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Криминал | В Кузнецком районе браконьер убил беременную лосиху и забросал лапником

24.12.2019|12:12
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В воскресенье, 22 декабря, в охотничьих угодьях Кузнецкого района сотрудники охотнадзора обнаружили убитую лосиху.

Судя по всему, браконьер не сумел сразу увезти тушу животного. На фото, сделанном на месте происшествия, видно, что она закидана сосновым лапником, а снег вокруг покраснел от крови. Как впоследствии выяснилось, убитая лосиха была беременна.

По сообщению пресс-службы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, специалисты отправились по следам предполагаемых злоумышленников. Сейчас круг подозреваемых установлен, ведется следствие.

Браконьерам грозит уголовная ответственность. Сумма ущерба лесному хозяйству составила 400 тысяч рублей.

Это далеко не первый случай незаконной охоты в Пензенской области. 5 ноября у села Анучино Каменского района охотоведы нашли тушу взрослой лосихи. В конце октября в Земетчинском районе от рук браконьеров погибла пара лосей - самец и самка.

Нередко добычей стрелков становятся косули. Последний такой факт был зафиксирован в Вадинском районе.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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