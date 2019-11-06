06.11.2019 | 13:10

В Пензенской области выявлен очередной факт незаконной добычи лося. На этот раз браконьеры действовали в охотничьих угодьях у села Анучино Каменского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, тушу взрослой лосихи охотоведы нашли во вторник, 5 ноября. Причиненный ущерб составил 400 000 рублей. Злоумышленникам грозит штраф от 500 000 до миллиона рублей или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

26 октября аналогичное нарушение лесного законодательства выявили в Земетчинском районе. От рук браконьеров погибла пара лосей (самец и самка). Причиненный охотничьему фонду ущерб оценили в 640 000 рублей.

Также сохатые часто становятся жертвами ДТП. Так, 6 ноября на шоссе под Пензой погибла молодая лосиха. Ее сбила женщина, управлявшая «Ладой-Калиной». Животному было полтора года. Автолюбительница от госпитализации отказалась.