В Пензе на месяц закрыли открытый бассейн в Ахунах

02.10.2024 | 13:06

Открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва, расположенный на улице Одоевского в Пензе, с 30 сентября закрыт на профилактические работы.

«Рабочие вскроют все энергетические системы и системы фильтрации, поменяют неисправные запчасти», - сообщил главный инженер Управления спортивными сооружениями Андрей Лысенко.

Также очистят прыжковую зону и заменят кафельное покрытие стартовой платформы на резиновое.

Воду из бассейна сливать не стали, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

«Мы два раза в месяц возим воду в центр гигиены на проведение лабораторных исследований. Все результаты качественные. Поэтому в дальнейшем пригласим водолазов, которые водными пылесосами почистят стены и дно бассейна», - уточнил заведующий бассейном Дмитрий Цыбарев.

Профилактические работы планируют завершить к концу октября.