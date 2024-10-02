В Пензе на месяц закрыли открытый бассейн в Ахунах

Открытый плавательный бассейн училища олимпийского резерва, расположенный на улице Одоевского в Пензе, с 30 сентября закрыт на профилактические работы.
«Рабочие вскроют все энергетические системы и системы фильтрации, поменяют неисправные запчасти», - сообщил главный инженер Управления спортивными сооружениями Андрей Лысенко.
Также очистят прыжковую зону и заменят кафельное покрытие стартовой платформы на резиновое.
Воду из бассейна сливать не стали, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.
«Мы два раза в месяц возим воду в центр гигиены на проведение лабораторных исследований. Все результаты качественные. Поэтому в дальнейшем пригласим водолазов, которые водными пылесосами почистят стены и дно бассейна», - уточнил заведующий бассейном Дмитрий Цыбарев.
Профилактические работы планируют завершить к концу октября.
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