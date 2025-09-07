Почему может течь из-под стиральной машины?

Вопрос от интернет-пользователя
Под стиральной машиной начала появляться вода. При этом непонятно, откуда именно течет. В чем может быть причина?
Ответ специалиста
Появление лужи под стиральной машиной может быть вызвано несколькими причинами. Следует учесть, что неважно, в каком именно месте возникла неисправность, вода всегда будет скапливаться внизу.
Среди вероятных причин:
- неисправный шланг для подачи воды. Проверьте, нет ли на нем трещин и других повреждений;
- неправильная установка машины. Ножки должны быть отрегулированы по уровню;
- засор фильтра. Стоит посмотреть, не забит ли он;
- «усталость» уплотнителей. Резинки на дверце со временем изнашиваются. Проверьте, плотно ли они прилегают к стенкам;
- слишком сильный напор воды. В таком случае стоит немного перекрыть кран.
- поломки внутри устройства.
При возникновении течи нужно немедленно отключить машину от сети и перекрыть воду.
Если выяснить причину самостоятельно не удается либо вы не имеете навыков в ремонте, обратитесь к профессионалам.
