Почему может течь из-под стиральной машины?

07.09.2025 | 14:45

Вопрос от интернет-пользователя

Под стиральной машиной начала появляться вода. При этом непонятно, откуда именно течет. В чем может быть причина?

Ответ специалиста

Появление лужи под стиральной машиной может быть вызвано несколькими причинами. Следует учесть, что неважно, в каком именно месте возникла неисправность, вода всегда будет скапливаться внизу.

Среди вероятных причин:

- неисправный шланг для подачи воды. Проверьте, нет ли на нем трещин и других повреждений;

- неправильная установка машины. Ножки должны быть отрегулированы по уровню;

- засор фильтра. Стоит посмотреть, не забит ли он;

- «усталость» уплотнителей. Резинки на дверце со временем изнашиваются. Проверьте, плотно ли они прилегают к стенкам;

- слишком сильный напор воды. В таком случае стоит немного перекрыть кран.

- поломки внутри устройства.

При возникновении течи нужно немедленно отключить машину от сети и перекрыть воду.

Если выяснить причину самостоятельно не удается либо вы не имеете навыков в ремонте, обратитесь к профессионалам.