«Дизель» проиграл матч московской «Звезде»

07.09.2025 | 17:17

Пензенский «Дизель» потерпел поражение в первом выездном матче в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. В воскресенье, 7 сентября, он встретился в Москве с местным клубом «Звезда».

На 15-минуте счет открыли игроки «Дизеля» - отличился Ильдар Шиксатдаров. Однако на 20-й хозяева лишили гостей преимущества - шайбу в ворота забил Василий Дронык.

Во втором периоде сильнее оказались пензенцы: на 38-й минуте встречи Тимур Закиров обыграл вратаря соперников. При счете 2:1 команды ушли на перерыв.

В третьем периоде, на 43-й минуте игры, москвичам в меньшинстве удалось получить заветное очко. Шайбу в ворота забросил Артем Прохоров.

Затем игра перешла в овертайм, где исход встречи определить не удалось. В серии послематчевых буллитов столичная команда одержала верх. «Дизель» проиграл «Звезде» - 2:3.

9 сентября пензенцы встретятся с «Химиком» из Воскресенска.