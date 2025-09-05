Участок ул. Германа Титова полностью перекрыли на неделю

В Пензе полностью перекрыт участок улицы Германа Титова (Заводской район) из-за ремонта тепломагистрали, предупредили в администрации города.
Проезд транспорта невозможен в районе дома № 28. Планируется, что ограничение будет действовать до 10 сентября.
Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.
Ранее сообщалось, что до 6 сентября полностью перекрыт выезд с Привокзальной площади. На всей территории также запрещена парковка.
Ограничение связано с ремонтом площади. Дорожники должны снять старое покрытие.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀