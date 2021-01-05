В пензенском детсаду организовали праздничные игры

05.01.2021 | 19:44

На лыжах и с палками в руках маленькие чемпионы вместе со своими родителями боролись за победу в семейных соревнованиях, которые прошли в садике «Машенька».

Это мероприятие организовывается ежегодно. В 2021-м в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией игровая площадка из спортивного зала переместилась на улицу, количество спортсменов тоже уменьшилось.

«Участники готовы, они с положительным настроем, готовы к празднику, настроены на победу. Я думаю, сегодняшнее мероприятие у нас пройдет весело, задорно, здорово», - отметила перед стартом воспитатель МБДОУ «Детский сад № 8» г. Пензы Наталья Сащикова.

Семья Садыковых в играх участвует регулярно. В этом году за победу борется в усеченном составе: некоторые члены команды остались на диване запасных.

«Настроение сонное после выходных, еще спим. Один пришел, второй - нет», - рассказала участница состязаний Ольга Садыкова.

Среди представленных олимпийских видов спорта - хоккей, бобслей, биатлон и многие другие.