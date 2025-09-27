Спорт

«Дизель» одержал победу в Кирово-Чепецке

Вечером в пятницу, 26 сентября, пензенский «Дизель» сыграл в Кирово-Чепецке с ХК «Олимпия».

Счет открыли гости. На последней минуте 1-го периода «дизелист» Павел Махановский огорчил голкипера соперников.

В 2-м игровом отрезке голов не было.

В начале 3-го периода «Олимпия» сравняла счет. Однако на последних минутах матча отличился «дизелист» Дмитрий Сидляров, забросив в ворота хозяев 2-ю шайбу и позволив своей команде вырваться вперед.

Встреча завершилась победой «Дизеля» со счетом 2:1.

28 сентября пензенцам предстоит игра в Перми с местной командой «Молот».

22-го числа «Дизель» завершил серию домашних игр матчем с ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу пензенцев.

