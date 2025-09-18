«Дизель» потерпел разгромное поражение от «Магнитки»

18.09.2025 | 21:24

В четверг, 18 сентября, пензенский «Дизель» на своем льду сразился с «Магниткой» из Магнитогорска и потерпел крупное поражение.

Гости открыли счет, оказавшись в большинстве на 5-й минуте: отличился Данил Гололобов. На 8-й минуте в ворота черно-желтых после дальнего броска Бориса Осиповича влетела вторая шайба.

«Дизель» до конца периода сумел сначала сократить разницу в счете (Ильдар Шиксатдаров), а потом и сравнять его (Максим Рыжков). Однако больше удача хозяевам льда в этот вечер не улыбнулась.

«Магнитка» снова вышла вперед на 23-й минуте: вратаря черно-желтых огорчил Роман Гольник. На 24-й гости восстановили преимущество в две шайбы - метким броском отметился Александр Мирзабалаев. В третьем периоде он оформил дубль - 5:2 в пользу магнитогорцев.

После этого ворота «Дизеля» дважды поразил Алексей Фурса и один раз Иннокентий Рыбин. Матч закончился со счетом 8:2 в пользу «Магнитки».

Следующая игра у пензенского клуба пройдет 20-го числа, соперником станет челябинский ХК «Челмет».