Хоккеисты пензенского «Дизеля» разгромили «Южный Урал»

16.09.2025 | 21:25

Во вторник, 16 сентября, пензенский «Дизель» на домашней площадке сразился с «Южным Уралом» из Орска (Оренбургская область).

Первый период голов не принес, зато во втором болельщики увидели сразу 3 заброшенные дизелистами шайбы - отличились Александр Борисенков, Мурат Галиев и Ильдар Шиксатдаров.

В третьей 20-минутке пензенцы усилиями Владимира Бобылева, которому ассистировали Ильдар Шиксатдаров и Дмитрий Сидляров, увеличили отрыв - 4:0. До конца встречи счет уже не изменился.

Предыдущий матч «Дизель» провел 11 сентября в Нижнем Новгороде против местной команды «Торпедо-Горький», итог - 3:2 в пользу хозяев.

Следующая игра состоится на «Дизель-Арене» 18-го числа, соперником выступит «Магнитка» из Магнитогорска.