«Дизель» завершил победой серию домашних игр

Вечером в понедельник, 22 сентября, пензенский «Дизель» завершил серию домашних игр матчем с ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. За встречей наблюдали более 3 700 зрителей.

Счет открыли пензенцы. На 15-й минуте матча отличился Данила Попов. В первом периоде больше голов не было.

В самом начале второго игрового отрезка гости сравняли счет. На 33-й минуте встречи дизелист Ильдар Шиксатдаров огорчил вратаря соперников. Пензенцы вырвались вперед.

В заключительном периоде, на 54-й минуте игры, Тимур Закиров отправил третью шайбу в ворота гостей. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Дизеля».

20 сентября пензенцы сразились с челябинским ХК «Челмет». Встреча завершилась поражением соперника со счетом 6:1.

Следующий матч пройдет в пятницу, 26 сентября. Дизелисты сыграют с «Олимпией» в Кирово-Чепецке.

