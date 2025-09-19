Пензенская спортшкола № 8 задает тон в региональном футболе

19.09.2025 | 17:54

Футболисты муниципальной спортивной школы № 8 показали блестящие результаты на первенстве Пензенской области среди детско-юношеских команд. С начала летнего сезона все сборные учреждения, от самых младших (7 лет) до старших (17 лет), демонстрируют яркую игру, занимая верхние строчки турнирных таблиц. Особенно впечатляет результат команд юношей «СШ-8 Альянс» 2012, 2013 и 2014 годов рождения, которые досрочно, за несколько туров до окончания соревнований, стали победителями областного первенства.

Успехи воспитанников СШ № 8 давно вышли за рамки региона. В этом году юношеские команды школы показали лучший результат среди всех пензенских коллективов на первенстве Приволжского федерального округа. Команда 2010 года рождения заняла 1-е место, а юноши 2009, 2011 и 2012 года рождения заняли 3-и места в своих группах. Эти достижения - прямое свидетельство качественной физической и тактической подготовки ребят, которые весь сезон радуют зрителей зрелищной и результативной игрой.

Поступательному развитию школы способствуют грамотная организация тренировочного процесса и серьезная поддержка на высшем уровне. Благодаря вниманию губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в прошлом году учреждение обрело современный домашний стадион «Локомотив». В комплекс входят полноразмерное футбольное поле для круглогодичных занятий и современный спортивный зал. Комфортные раздевалки создают благоприятную атмосферу, а воспитанники и тренеры отмечают, что получают огромное удовольствие от работы в таких условиях.

В прошлом году при поддержке партнера школы - компании «Альянс» был реализован еще один значимый проект: создана взрослая команда «СШ-8 Строитель» из числа старших воспитанников школы. Это важный этап, который обеспечивает плавный переход игроков из юношеского футбола во взрослый. Теперь более чем у 700 игроков школы есть четкая перспектива профессионального роста вплоть до заявки в главную команду.

Высокие результаты работы учреждения отмечают и на федеральном уровне. За школой пристально наблюдают ведущие футбольные академии страны. О серьезности намерений говорят подписанные соглашения о сотрудничестве с московскими академиями «Локомотив» и «Спартак».

В прошлом году спортивная школа № 8 отметила свое 35-летие. На торжество, посвященное юбилею, были приглашены ветераны пензенского футбола - те, кто закладывал спортивный фундамент. Все эти годы спортивной школой № 8 руководит Юрий Туктаров, почетный работник общего образования Российской Федерации. Его неустанный труд и преданность делу - опора развития детского футбола в Сурском крае и воспитания новых чемпионов. Юрий Сергеевич продолжает болеть за родную школу душой, и его руководство остается ключевым фактором ее успеха.

Детский спорт - важный социальный аспект развития общества и города в целом. Именно такой философии придерживается компания «Альянс», активно поддерживая команды спортивной школы 8 г. Пенза. Спорт, творчество, семейные ценности, здоровый образ жизни - главные константы, на которые группа компаний «Альянс» ориентируется в своих проектах.

