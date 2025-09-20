«Дизель» одержал победу в матче с «Челметом»

20.09.2025 | 19:48

В субботу, 20 сентября, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с челябинским ХК «Челмет».

Счет открыли пензенцы на 4-й минуте матча. Отличился Данила Попов. На 13-й минуте соперники огорчили голкипера дизелистов. На 16-й минуте хозяева льда реализовали большинство - Максим Рыжков отправил в ворота гостей вторую шайбу. На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «Дизеля».

Во втором периоде успех пензенцев закрепил Максим Колмыков, он забил гол на 22-й минуте встречи. Через несколько секунд дубль оформил Максим Рыжков. На 26-й минуте игры дизелист Ильдар Шиксатдаров забросил в ворота «Челмета» пятую шайбу. На последних минутах периода вратаря переиграл Данила Попов. Счет на табло - 6:1 в пользу пензенцев.

В третьем игровом отрезке голевых моментов не было. «Дизель» уверенно довел встречу до победы.

18 сентября пензенская команда на своем льду сразилась с «Магниткой» из Магнитогорска и потерпела крупное поражение. Матч завершился со счетом 8:2 в пользу гостей.

Следующая игра состоится 22 сентября. Соперником пензенцев выступит «Горняк-УГМК».