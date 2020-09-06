Пензенцы отметили День города велозаездом в парке

06.09.2020 | 18:47

Утро должно быть бодрым - остатки сна вмиг покинули пензенцев. Они собрались на Олимпийской аллее на велозаезд в рамках празднования Дня города.

«Я не спортсмен. Я просто получаю удовольствие от того, что ветер, природа прекрасная, запах листвы... Все очень вдохновляет, может быть даже на новые произведения музыкальные», - признался руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

«На велосипеде езжу много, по городу в том числе, видели, наверное, меня на велосипеде в других ситуациях. А если говорить про городское пространство, для нас микромобильность, использование велосипедов, самокатов и всего того, что позволяет перемещаться в пространстве, важно. Много в наш адрес претензий относительно бордюров, тротуаров, стыков. Каждый день мы тоже это ощущаем на себе. Будем работать, улучшать наше пространство», - рассказал глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Велозаезд был благотворительным, участники собирали средства для нуждающихся в помощи маленьких жителей области.

«Люди приходят с детьми. Они уже сейчас приобщают своих ребятишек к тому, что надо делать правильные, хорошие, добрые вещи», - отметила организатор велозаезда Мария Гаврюшина.

«Несмотря на пандемию, достаточно напряженное состояние в обществе (у многих людей были большие проблемы), они с такой душой, радостью откликнулись, чтобы принять в этом участие!» - добавила она.

Трасса длиной 4 200 метров. Скорости ни от кого не требовали, это не соревнования. Но самые тренированные участники преодолели дистанцию минут за десять.

На память о заезде в честь 357-летия Пензы велосипедистам подарили сувениры.