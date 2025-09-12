Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл по буллитам ХК «Торпедо-Горький»

Вечером в четверг, 11 сентября, пензенский «Дизель» сыграл матч в Нижнем Новгороде с командой «Торпедо-Горький».

Счет открыли гости - уже на первых минутах встречи. Шайбу в ворота соперников забросил Владислав Лукин. Он же закрепил успех на 9-й минуте матча, оформив дубль. Но хозяева льда сумели огорчить пензенского голкипера - на 13-й минуте игры.

На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «Дизеля».

Во втором игровом отрезке голевых моментов не было. В третьем периоде, за считаные минуты до конца встречи, ХК «Торпедо-Горький» сравнял счет.

В овертайме победитель не определился. По результатам серии буллитов вперед вырвалась команда «Торпедо-Горький». Матч завершился со счетом 3:2 в ее пользу.

Следующую игру «Дизель» проведет на домашнем льду 16 сентября, соперником выступит «Южный Урал».

