16.11.2019 | 18:20

Под Пензой прошел открытый чемпионат по спортивному снайпингу - стрельбе на дальние дистанции. Состязания посвящены памяти капитана полиции Ивана Эрюжева, погибшего на Северном Кавказе в 2015 году.

«Общий зачет, идет распределение по очкам, оружие разное, стрельба ведется по металлическим гонгам и обычным мишеням», - рассказал главный судья соревнований Антон Астахов.

Дмитрий Коньшин из Саратова в 2018 году на этом же турнире занял III место. Палит из сверхсовременной винтовки.

«Боевое оружие, калибр 6,5×22, шведский маузер, высокоскоростное, высокоточное оружие. Конкуренция высока, главное - понимать свое оружие и следить за ветром. Это основной враг наш, потому что чуть его недооценил - это промах», - пояснил он.

Сильный ветер действительно мешал точной стрельбе: колыхал сигнальную ленту, развевал флаги и беспокоил спортсменов.

Победителей состязаний определяли в двух классах. В каждом - по три призовых места.