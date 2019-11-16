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Спорт | Под Пензой состоялся чемпионат по спортивному снайпингу

16.11.2019|18:20
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Под Пензой прошел открытый чемпионат по спортивному снайпингу - стрельбе на дальние дистанции. Состязания посвящены памяти капитана полиции Ивана Эрюжева, погибшего на Северном Кавказе в 2015 году.

«Общий зачет, идет распределение по очкам, оружие разное, стрельба ведется по металлическим гонгам и обычным мишеням», - рассказал главный судья соревнований Антон Астахов.

Дмитрий Коньшин из Саратова в 2018 году на этом же турнире занял III место. Палит из сверхсовременной винтовки.

«Боевое оружие, калибр 6,5×22, шведский маузер, высокоскоростное, высокоточное оружие. Конкуренция высока, главное - понимать свое оружие и следить за ветром. Это основной враг наш, потому что чуть его недооценил - это промах», - пояснил он.

Сильный ветер действительно мешал точной стрельбе: колыхал сигнальную ленту, развевал флаги и беспокоил спортсменов.

Победителей состязаний определяли в двух классах. В каждом - по три призовых места.

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Гость|16.11.2019 18:59|

А по- русски написАть западло???!!!! СНАЙПИНГ????

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