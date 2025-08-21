Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|11:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Выстрел на Юбилейной площади: пензенцу вынесли приговор

Печать
Telegram

В Пензе осудили 28-летнего мужчину, который стрелял на Юбилейной площади. Там он решил устроить разборку с недоброжелателями.

29 марта прошлого года горожанин во время отдыха в сауне поссорился по телефону со знакомым и договорился о встрече с ним на парковке между филармонией и ККЗ «Пенза» около шести часов вечера.

В назначенное время пензенец приехал с друзьями на такси, прихватив отцовский карабин «Сайга». После короткой беседы с компанией обидчика мужчина выстрелил в землю у ног собравшихся, чтобы припугнуть их, а после сел в машину и скрылся.

«В момент совершения преступления на площади было многолюдно: к филармонии подходили участники и зрители конкурса-фестиваля «Россия молодая», среди которых были дети», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Испуганные свидетели разборки вызвали полицию, злоумышленника вскоре нашли и задержали.

Мужчина не признал вину, заявив, что у него была не «Сайга», а страйкбольный автомат, из которого он не стрелял, однако собранных доказательств оказалось достаточно, уточнила старший помощник прокурора региона Елена Листарова.

За незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также за хулиганство пензенца приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Апелляционную жалобу, поданную адвокатом, оставили без удовлетворения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте