Выстрел на Юбилейной площади: пензенцу вынесли приговор

21.08.2025 | 10:32

В Пензе осудили 28-летнего мужчину, который стрелял на Юбилейной площади. Там он решил устроить разборку с недоброжелателями.

29 марта прошлого года горожанин во время отдыха в сауне поссорился по телефону со знакомым и договорился о встрече с ним на парковке между филармонией и ККЗ «Пенза» около шести часов вечера.

В назначенное время пензенец приехал с друзьями на такси, прихватив отцовский карабин «Сайга». После короткой беседы с компанией обидчика мужчина выстрелил в землю у ног собравшихся, чтобы припугнуть их, а после сел в машину и скрылся.

«В момент совершения преступления на площади было многолюдно: к филармонии подходили участники и зрители конкурса-фестиваля «Россия молодая», среди которых были дети», - пояснили в пресс-службе областного суда.

Испуганные свидетели разборки вызвали полицию, злоумышленника вскоре нашли и задержали.

Мужчина не признал вину, заявив, что у него была не «Сайга», а страйкбольный автомат, из которого он не стрелял, однако собранных доказательств оказалось достаточно, уточнила старший помощник прокурора региона Елена Листарова.

За незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также за хулиганство пензенца приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Апелляционную жалобу, поданную адвокатом, оставили без удовлетворения.