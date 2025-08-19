Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|10:28
Криминал

В Кузнецке мужчина случайно выстрелил себе в лицо

В Кузнецке 43-летний горожанин попал в больницу, случайно выстрелив себе в лицо из самодельного оружия покойного отца.

Медики сообщили о раненом пациенте в полицию. В ходе осмотра места происшествия сотрудники изъяли предмет, из которого мужчина стрелял.

«Гражданин признался, что самодельное оружие нашел в доме отца, забрал себе и решил им воспользоваться», - отметили в областном УМВД России.

Он вышел с ним во двор и выстрелил, неожиданно попав себе в голову.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Кузнечанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Пензе 26-летний горожанин попал под статью после того, как купил пистолет и переделал его по инструкции в интернете. Мужчина воспользовался оружием - выстрелил в воздух во время конфликта соседей.

