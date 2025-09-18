Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|13:19
Происшествия

В Пензе сотрудник ГАИ выстрелил в машину 19-летнего водителя

В Пензе сотрудники ГАИ погнались за ВАЗ-2114. Водителя остановили только после выстрелов по колесам.

Все случилось в ночь на четверг, 18 сентября. Инспекторы ДПС заметили «четырнадцатую» на улице Ново-Тамбовской. Водитель при виде патрульной машины резко развернулся, чем и привлек внимание правоохранителей.

Сотрудники ГАИ начали преследование ВАЗа. Они несколько раз требовали остановиться, но водитель не реагировал. Он вел себя на проезжей части агрессивно и мог причинить вред другим участникам движения.

«На безопасном участке дороги в соответствии с Федеральным законом «О полиции» для остановки транспортного средства полицейские приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия путем повреждения колес автомобиля», - сообщили в областной ГАИ.

Оказалось, что «четырнадцатой» управлял нетрезвый 19-летний автомобилист. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Очевидцы опубликовали в Сети видео с места, где ВАЗ остановили. По их словам, это случилось на улице Окружной.

«В настоящее время транспортное средство гражданина изъято и помещено на специализированную стоянку. В отношении молодого человека составлено 9 административных материалов в соответствии с КоАП РФ», - добавили в ГАИ.

Источник — видео «Пенза Новости»
