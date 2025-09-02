Сердобчанка взялась за кувалду после предложения об интиме

02.09.2025 | 11:29

В Сердобске вынесли приговор 23-летней местной жительнице. Девушка избила мужчину кувалдой.

Как установило следствие, в феврале этого года сердобчанка была в гостях в селе Байка. Компания распивала спиртное. В какой-то момент между девушкой и ее собутыльником разгорелась ссора.

Сердобчанка схватила обеими руками кувалду с деревянной ручкой, которая лежала на полу у холодильника, и набросилась на своего оппонента.

Мужчина получил минимум три удара по голове и один в грудь.

На суде сердобчанка полностью признала свою вину. По ее словам, ссора возникла из-за того, что пострадавший предложил ей вступить с ним в половую связь. Девушка отреагировала агрессивно потому, что была пьяна.

Ей назначили 3 года лишения свободы.

«Наказание будет считаться условным и приговор не будет приводиться в исполнение, если в течение 3 лет испытательного срока осужденная своим поведением докажет свое исправление», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.