Криминал

Бековчанин получил удар вилами за отказ вернуться домой

В Бековском районе 39-летнего мужчину избили вилами. Он попал в больницу. Врачи сообщили о его травмах полиции.

Правоохранители быстро установили, от рук кого пострадал сельчанин. Злоумышленницей оказалась его 46-летняя супруга.

Она во всем призналась. По словам женщины, муж не приехал ночью домой. Забеспокоившись, сельчанка отправилась на его поиски и нашла в гостях у знакомой.

Пара поговорила. Женщина настаивала, чтобы супруг вернулся домой, а тот отказывался. Разозлившись, сельчанка схватила вилы и несколько раз ударила им в лицо мужчины.

Полученные травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. В отношении агрессивной жены возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pxhere.com
