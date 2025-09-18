Пензенцы сообщили о стрельбе из окна дома в Ближнем Арбекове

В четверг, 18 сентября, жители Пензы сообщили в Сети о неизвестном, который стреляет из пневматического оружия из окна дома № 7 на улице Тернопольской.
По их словам, это происходит периодически уже второй месяц. Стрелок живет на 6-м этаже, он целится в припаркованные машины, прохожих, животных и даже детей, которые гуляют на площадке.
«Вчера, 17 сентября, он в очередной раз открыл огонь. Момент стрельбы удалось снять на видео (из окна под кондиционером). На фото видно попадание в лобовое стекло автомобиля и в детскую горку. Также удалось найти пульки», - написал местный житель в Сети.
Об инциденте сообщили в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место и нашли квартиру хулигана.
Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
