Пензенцы сообщили о стрельбе из окна дома в Ближнем Арбекове

18.09.2025 | 15:25

В четверг, 18 сентября, жители Пензы сообщили в Сети о неизвестном, который стреляет из пневматического оружия из окна дома № 7 на улице Тернопольской.

По их словам, это происходит периодически уже второй месяц. Стрелок живет на 6-м этаже, он целится в припаркованные машины, прохожих, животных и даже детей, которые гуляют на площадке.

«Вчера, 17 сентября, он в очередной раз открыл огонь. Момент стрельбы удалось снять на видео (из окна под кондиционером). На фото видно попадание в лобовое стекло автомобиля и в детскую горку. Также удалось найти пульки», - написал местный житель в Сети.

Об инциденте сообщили в правоохранительные органы. Полицейские прибыли на место и нашли квартиру хулигана.

Сейчас проводится проверка, после которой будет принято решение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.