В Пензенской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

В субботу, 16 августа, в Пензенской области открывается охота на пернатую дичь. Разрешено добывать:
- болотно-луговых птиц: гаршнепа, бекаса, коростеля и ряд куликов;
- водоплавающих: гуся, утку, лысуху;
- степных и полевых: серую куропатку, перепела, голубя;
- боровых: вальдшнепа, тетерева, рябчика.
На водоплавающую дичь можно охотиться с собаками, на остальные виды - нет, сообщили в региональном минлесхозе.
На летне-осенней охоте запрещено использовать самоловы, электронные устройства, имитирующие звуки животных, световые устройства, а также применять огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия, гладкоствольное ружье, снаряженное дробью крупнее 5 мм и пулями.
Кроме того, нельзя охотиться на транспортных средствах, летательных аппаратах, лодках с включенным мотором при расчехленном или заряженном оружии.
Ранее в региональном управлении Росгвардии предупредили, что будут проверять, как охотники соблюдают законы, регламентирующие оборот оружия и боеприпасов.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀