В Пензенской области стартует сезон охоты на пернатую дичь

15.08.2025 | 09:26

В субботу, 16 августа, в Пензенской области открывается охота на пернатую дичь. Разрешено добывать:

- болотно-луговых птиц: гаршнепа, бекаса, коростеля и ряд куликов;

- водоплавающих: гуся, утку, лысуху;

- степных и полевых: серую куропатку, перепела, голубя;

- боровых: вальдшнепа, тетерева, рябчика.

На водоплавающую дичь можно охотиться с собаками, на остальные виды - нет, сообщили в региональном минлесхозе.

На летне-осенней охоте запрещено использовать самоловы, электронные устройства, имитирующие звуки животных, световые устройства, а также применять огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезные стволы комбинированного оружия, гладкоствольное ружье, снаряженное дробью крупнее 5 мм и пулями.

Кроме того, нельзя охотиться на транспортных средствах, летательных аппаратах, лодках с включенным мотором при расчехленном или заряженном оружии.

Ранее в региональном управлении Росгвардии предупредили, что будут проверять, как охотники соблюдают законы, регламентирующие оборот оружия и боеприпасов.