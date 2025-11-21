Общество

Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен

Печать
Telegram

В Пензенской области расширили перечень молодых специалистов, имеющих право на ежегодные стимулирующие выплаты. Решение об этом было принято на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 21 ноября.

Речь идет о деньгах, полагающихся в течение первых трех лет с даты поступления на работу. Меру поддержки ввели в регионе с 2011 года для привлечения молодежи в сферу образования.

Учителя, воспитатели, преподаватели, мастера производственного обучения, руководители физического воспитания, тренеры-преподаватели сейчас получают по 41 300 рублей.

Педагогическим работникам, занимающим иные должности, выдают по 28 300 рублей.

В перечень последних теперь включили педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в государственных или муниципальных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети