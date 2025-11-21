Стимулирующие выплаты: перечень молодых педагогов расширен

21.11.2025 | 14:47

В Пензенской области расширили перечень молодых специалистов, имеющих право на ежегодные стимулирующие выплаты. Решение об этом было принято на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 21 ноября.

Речь идет о деньгах, полагающихся в течение первых трех лет с даты поступления на работу. Меру поддержки ввели в регионе с 2011 года для привлечения молодежи в сферу образования.

Учителя, воспитатели, преподаватели, мастера производственного обучения, руководители физического воспитания, тренеры-преподаватели сейчас получают по 41 300 рублей.

Педагогическим работникам, занимающим иные должности, выдают по 28 300 рублей.

В перечень последних теперь включили педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в государственных или муниципальных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.