Сожительницы погибших бойцов бесплатно получат землю

В Пензенской области расширили перечень граждан, которые имеют право на бесплатный земельный участок.

Соответствующий законопроект в пятницу, 19 декабря, рассмотрели и поддержали депутаты на сессии регионального Заксобра.

Теперь эта мера соцподдержки положена сожительницам погибших бойцов. Главные условия для получения участка - установленный судом факт совместного проживания в течение не менее 3 лет на момент подписания контракта с Минобороны РФ или призыва по мобилизации, а также наличие у пары общего несовершеннолетнего ребенка.

Землю предоставят для строительства дома или же для садоводства.

В Пензенской области бесплатные участки также предоставляются ветеранам боевых действий (военнослужащим, контрактникам, бойцам национальной гвардии РФ), удостоенным звания Героя РФ или награжденным государственными орденами.

Ранее в регионе сожительниц погибших участников СВО включили в перечень лиц, которые имеют право на социальные выплаты.

