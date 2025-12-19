Сожительницы погибших бойцов бесплатно получат землю

В Пензенской области расширили перечень граждан, которые имеют право на бесплатный земельный участок.
Соответствующий законопроект в пятницу, 19 декабря, рассмотрели и поддержали депутаты на сессии регионального Заксобра.
Теперь эта мера соцподдержки положена сожительницам погибших бойцов. Главные условия для получения участка - установленный судом факт совместного проживания в течение не менее 3 лет на момент подписания контракта с Минобороны РФ или призыва по мобилизации, а также наличие у пары общего несовершеннолетнего ребенка.
Землю предоставят для строительства дома или же для садоводства.
В Пензенской области бесплатные участки также предоставляются ветеранам боевых действий (военнослужащим, контрактникам, бойцам национальной гвардии РФ), удостоенным звания Героя РФ или награжденным государственными орденами.
Ранее в регионе сожительниц погибших участников СВО включили в перечень лиц, которые имеют право на социальные выплаты.
