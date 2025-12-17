Валерию Канакину присвоят звание почетного гражданина области

17.12.2025 | 10:05

Уроженцу Вадинского района Валерию Канакину планируют посмертно присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области».

Проект соответствующего постановления рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра 19 декабря. В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Торжественное вручение наград родственникам состоится на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале.

Валерий Владимирович Канакин (1960-2025) - генерал-майор, экс-руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ. Побывал во всех горячих точках Советского Союза и России, в Афганистане, участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, во многих операциях по освобождению заложников. Получил звание Героя России за спасение детей в Беслане.

Имя Валерия Канакина также планируют присвоить школе, строящейся в 7-м микрорайоне Арбеково.

В ноябре за особые заслуги перед регионом и его населением звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоили сразу трех человек: заслуженного строителя РФ Александра Калашникова, заслуженных врачей РФ Ольгу Кривонос и Виктора Лазарева.