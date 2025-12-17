Валерию Канакину присвоят звание почетного гражданина области

Уроженцу Вадинского района Валерию Канакину планируют посмертно присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области».
Проект соответствующего постановления рассмотрят на ближайшей сессии регионального Заксобра 19 декабря. В случае принятия он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Торжественное вручение наград родственникам состоится на мероприятии, посвященном празднованию дня образования Пензенской области в феврале.
Валерий Владимирович Канакин (1960-2025) - генерал-майор, экс-руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ РФ. Побывал во всех горячих точках Советского Союза и России, в Афганистане, участвовал в Первой и Второй чеченских войнах, во многих операциях по освобождению заложников. Получил звание Героя России за спасение детей в Беслане.
Имя Валерия Канакина также планируют присвоить школе, строящейся в 7-м микрорайоне Арбеково.
В ноябре за особые заслуги перед регионом и его населением звания «Почетный гражданин Пензенской области» удостоили сразу трех человек: заслуженного строителя РФ Александра Калашникова, заслуженных врачей РФ Ольгу Кривонос и Виктора Лазарева.
