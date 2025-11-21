Вадим Супиков поддержал акцию «Коробка храбрости»

21.11.2025 | 09:11

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков присоединился к благотворительной акции «Коробка храбрости».

Она проходит в регионе уже в 13-й раз. Цель мероприятия - собрать и передать в областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова новые игрушки и наборы для творчества, чтобы поддержать маленьких пациентов, проходящих длительное лечение.

Каждый ребенок после перенесенной болезненной процедуры может выбрать из специальной коробки понравившийся подарок в качестве награды за смелость и терпение.

Как отметил Вадим Супиков, создание комфортной психологической атмосферы и позитивного настроя является важнейшим элементом в процессе выздоровления маленьких пациентов.

«Такие акции - это не просто материальная помощь, это реальный вклад в выздоровление детей. Взрослые могут и должны помогать ребятам преодолевать страх перед медицинскими манипуляциями, даря им частичку заботы и хорошего настроения», - подчеркнул он.

Сбор подарков продлится до 2 декабря. Все желающие могут присоединиться к акции и положить в бокс новые, упакованные игрушки (настольные игры, куклы, небольшие конструкторы, раскраски, канцелярские товары). Он установлен по адресу: Пенза, 2-й проезд Свердлова, 27, штаб общественной поддержки «Единой России» (1-й этаж).