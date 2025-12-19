Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт

19.12.2025 | 12:27

В Пензенской области внесли изменения в региональный закон об оказании помощи на основании соцконтракта. Право на нее получили участники специальной военной операции, включая супругов, признанные инвалидами I и II групп.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что бойцы возвращаются с СВО, входят в мирную жизнь, имея инвалидность, им нужна особая поддержка.

Соцконтракт - это соглашение с государством, в рамках которого человеку предоставляются средства на воплощение какой-либо бизнес-идеи для улучшения его финансового положения.

«Это подстегивает их активность, креативность, дает надежду, что, даже став инвалидами войны, они не будут потеряны как для самих себя, так и для своих семей, общества, смогут на жизнь зарабатывать, семьи обеспечивать. Для мужчины, вернувшегося с войны и имеющего такие серьезные ранения, очень важно почувствовать себя человеком, который способен вести экономически активный образ жизни», - подчеркнул глава региона.

Он уточнил, что мерой поддержки уже охвачены около 20 участников СВО, это менее четверти от общего числа граждан с тяжелыми ранениями.

По мнению Мельниченко, важно, чтобы как можно больше ветеранов получили деньги в рамках соцконтракта и пустили их на организацию своего дела. Это позволит им «совершенно по-другому ощущать себя в новой мирной жизни».

В 2026 году на реализацию инициативы потребуется 660 млн рублей. Основную часть суммы составит субсидия из федерального бюджета.

На той же сессии была утверждена единовременная выплата участникам СВО, которые получили инвалидность вследствие военной травмы.