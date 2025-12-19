Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт

В Пензенской области внесли изменения в региональный закон об оказании помощи на основании соцконтракта. Право на нее получили участники специальной военной операции, включая супругов, признанные инвалидами I и II групп.
Губернатор Олег Мельниченко отметил, что бойцы возвращаются с СВО, входят в мирную жизнь, имея инвалидность, им нужна особая поддержка.
Соцконтракт - это соглашение с государством, в рамках которого человеку предоставляются средства на воплощение какой-либо бизнес-идеи для улучшения его финансового положения.
«Это подстегивает их активность, креативность, дает надежду, что, даже став инвалидами войны, они не будут потеряны как для самих себя, так и для своих семей, общества, смогут на жизнь зарабатывать, семьи обеспечивать. Для мужчины, вернувшегося с войны и имеющего такие серьезные ранения, очень важно почувствовать себя человеком, который способен вести экономически активный образ жизни», - подчеркнул глава региона.
Он уточнил, что мерой поддержки уже охвачены около 20 участников СВО, это менее четверти от общего числа граждан с тяжелыми ранениями.
По мнению Мельниченко, важно, чтобы как можно больше ветеранов получили деньги в рамках соцконтракта и пустили их на организацию своего дела. Это позволит им «совершенно по-другому ощущать себя в новой мирной жизни».
В 2026 году на реализацию инициативы потребуется 660 млн рублей. Основную часть суммы составит субсидия из федерального бюджета.
На той же сессии была утверждена единовременная выплата участникам СВО, которые получили инвалидность вследствие военной травмы.
Новости по теме
- Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?
- В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет
- Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности
- Участвующего в СВО пензенца захотели выселить из квартиры
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
- Из Пензы отправили обогреватели, лекарства и продукты для бойцов СВО
- В Пензе выплату на оплату проезда получают 3,3 тыс. детей участников СВО
Последние новости
- Валерию Канакину присвоили звание почетного гражданина области
- Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.
- На ул. Осоавиахимовской пензенцы продолжают жить в аварийном доме
- В Пензенской области утвердили штрафы за продажу вейпов
- Перинатальный центр в Пензе хотят переоснастить
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%
- 19 декабря погода в Пензенской области не изменится
- В Наровчате директор школы заплатит за нарушение санитарных норм
- В 3 городах Пензенской области реализуют проекты по благоустройству
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!