Придавило стеклом: пострадавшей пензячке выплатят компенсацию

19.12.2025 | 14:32

В Пензе работнице базы строительных материалов на улице Гагарина присудили компенсацию за травмы, полученные на производстве.

Женщина работала по договору подряда с лета 2024 года. Ее обязанностью была очистка стекла от загрязнений после обработки в печи для триплексации. Зарплату пензячка получала 2 раза в месяц наличными.

Перед работой женщину проинструктировали по технике безопасности, выдали ей средства индивидуальной защиты и необходимые инструменты.

В апреле 2025-го на пензячку при погрузке с металлической конструкции упали 10 триплексных стекол массой не менее 1 тонны. Она получила множество травм: гематомы, ушиб головного мозга, открытые и закрытые переломы.

«Согласно экспертному заключению, телесные повреждения причинили тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и создающий непосредственно угрозу для нее», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Женщину госпитализировали, она находилась в больнице 17 дней. Пострадавшая не может самостоятельно передвигаться, она временно утратила некоторые физиологические функции.

Сын пензячки рассказал, что представители предприятия предлагали матери материальную помощь, купили для нее слуховой аппарат, раскладушку в больницу, наняли сиделку.

Для начала суд установил факт трудовых отношений между пострадавшей и ее нанимателем, после постановил: женщине должны выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.