15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно

15 декабря в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода, слабая метель и небольшой снег. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на понедельник похолодает до -14…-9 градусов. Порывы северо-западного ветра местами станут достигать 15-18 м/с.
Днем термометры покажут -12...-7. На фоне сочетания осадков с сильным ветром на дорогах появятся снежные переметы. Сохранится желтый уровень погодной опасности, предупредили синоптики.
Следующей ночью ветер сменит направление на западное, скорость понизится до 7-12 м/с. Температура воздуха упадет до -20...-15 градусов.
В народном календаре 15 декабря – день Аввакума. В старину обильный снег считали вестником хорошего сенокоса. Следили и за животными: когда куры рано шли на насест, гуси прятали голову под крыло, а кошки весь день спали, свернувшись клубком, - ждали сильных холодов.
Новости по теме
- В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах
- 14 декабря в Пензенской области ожидается метель
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
- Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона
- В Пензенской области участок трассы Р-208 закрыли для движения
- В Пензе отменили традиционное шествие Дедов Морозов
- В Пензенской области введен режим повышенной готовности
- 13 декабря в Пензенской области ожидается метель
- Циклонический вихрь: в выходные пензенцев ждет ненастье
- 12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно
Последние новости
- Энергоснабжение в регионе полностью восстановлено
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- В регионе диагноз «бесплодие» при диспансеризации выставили 383 раза
- В Пензе ликвидируют последствия субботних метелей
- Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы
- ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов
- Утром 14 декабря без электричества оставались более 3 600 человек
- В Пензенской области света нет в 45 населенных пунктах
- 14 декабря в Пензенской области ожидается метель
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!