Общество

15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно

Печать
Telegram

15 декабря в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода, слабая метель и небольшой снег. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник похолодает до -14…-9 градусов. Порывы северо-западного ветра местами станут достигать 15-18 м/с.

Днем термометры покажут -12...-7. На фоне сочетания осадков с сильным ветром на дорогах появятся снежные переметы. Сохранится желтый уровень погодной опасности, предупредили синоптики.

Следующей ночью ветер сменит направление на западное, скорость понизится до 7-12 м/с. Температура воздуха упадет до -20...-15 градусов.

В народном календаре 15 декабря – день Аввакума. В старину обильный снег считали вестником хорошего сенокоса. Следили и за животными: когда куры рано шли на насест, гуси прятали голову под крыло, а кошки весь день спали, свернувшись клубком, - ждали сильных холодов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети