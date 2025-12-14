15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно

14.12.2025 | 16:42

15 декабря в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода, слабая метель и небольшой снег. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник похолодает до -14…-9 градусов. Порывы северо-западного ветра местами станут достигать 15-18 м/с.

Днем термометры покажут -12...-7. На фоне сочетания осадков с сильным ветром на дорогах появятся снежные переметы. Сохранится желтый уровень погодной опасности, предупредили синоптики.

Следующей ночью ветер сменит направление на западное, скорость понизится до 7-12 м/с. Температура воздуха упадет до -20...-15 градусов.

В народном календаре 15 декабря – день Аввакума. В старину обильный снег считали вестником хорошего сенокоса. Следили и за животными: когда куры рано шли на насест, гуси прятали голову под крыло, а кошки весь день спали, свернувшись клубком, - ждали сильных холодов.