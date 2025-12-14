В Пензенской области отменили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, который объявлялся в регионе 13 декабря в связи с резким ухудшением погодных условий, отменен.
Губернатор подписал соответствующий указ во второй половине дня 14-го числа по согласованию с руководителем Главного управления МЧС по Пензенской области.
Из-за шквалистого ветра и мокрого снега в субботу случилось аварийное отключение электричества. Оно затронуло более 19 000 домов, 76 000 человек, свыше 200 социально значимых учреждений и 60 котельных. Света не было в части Пензы, Городищенского, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского районов.
Аварийные бригады работали без перерыва, 14 декабря электроснабжение во всех населенных пунктах восстановили.
Режим чрезвычайной ситуации сохраняется в Никольском районе, где 13 декабря столкнулись поезда и разлился мазут. Работы по восстановлению железнодорожного полотна продолжаются.
