13 декабря в Пензенской области ожидается метель

13 декабря в Пензенской области будет облачно, местами ожидается метель, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на субботу уличные термометры покажут -8...-3 градуса. Днем показатели останутся такими же. К следующей ночи прогнозируется -12...-7 градусов.
На протяжении суток будет дуть сильный северо-западный ветер, местами его порывы могут достигать 17-22 м/с, из-за чего на дорогах возможны снежные заносы. По этой причине объявлен желтый уровень опасности, означающий потенциальную угрозу.
Ранее метеорологи предупредили, что на погоду в Пензенской области в эти выходные повлияет циклонический вихрь, жителей региона ждет первое настоящее зимнее ненастье.
В старину подмечали: если 13 декабря идет снег, он пролежит 100 дней.
