Общество

В Пензенской области введен режим повышенной готовности

Печать
Telegram

Утром в субботу, 13 декабря, в Пензенской области в связи с резким ухудшением погоды ввели режим повышенной готовности.

Об этом в 6:47 сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

По его словам, ряд районов из-за непогоды остался без электричества. Специалисты уже устраняют аварии.

«Прошу всех вас по возможности сегодня отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, не выходить из дома без крайней необходимости», - обратился к жителям региона Мельниченко.

13 декабря в Пензенской области температура опустится до -8 градусов. Они будут ощущаться как -15. Порывы ветра местами достигнут 17-22 м/с. Ожидается снег и метель.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети