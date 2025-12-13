В Пензенской области введен режим повышенной готовности

13.12.2025 | 06:57

Утром в субботу, 13 декабря, в Пензенской области в связи с резким ухудшением погоды ввели режим повышенной готовности.

Об этом в 6:47 сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

По его словам, ряд районов из-за непогоды остался без электричества. Специалисты уже устраняют аварии.

«Прошу всех вас по возможности сегодня отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, не выходить из дома без крайней необходимости», - обратился к жителям региона Мельниченко.

13 декабря в Пензенской области температура опустится до -8 градусов. Они будут ощущаться как -15. Порывы ветра местами достигнут 17-22 м/с. Ожидается снег и метель.